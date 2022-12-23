Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan EYT açıklaması: 1-2 hafta içinde

EYT düzenlemesi için geri sayım sürerken hükümetten yeni bir EYT açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız" dedi.

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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada sona gelindi. Milyonların gözü kulağı hükümetten gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Buluşması” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Oktay, 'Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili olarak "Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz" diyerek, "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" şeklinde konuşmuştu.

İlk etapta kaç kişi emekli olacak?

Düzenlemenin yasalaşmasıyla ilk etapta kaç kişinin de emekli olacağı merak edilenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 2 milyonu bulabileceğini söylemişti. Emeklilik sis­teminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, "Di­ğer iki şartı doldurup yaşı bek­leyenler var. 'Hiç yaş şartı ol­masaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Ha­ziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sa­yı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tah­min ediyorum Meclis'ten ka­nun çıkarken bakılacak 2 mil­yon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikka­te alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın bi­raz daha artabilir" demişti.