Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan EYT açıklaması: 1-2 hafta içinde
EYT düzenlemesi için geri sayım sürerken hükümetten yeni bir EYT açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız" dedi.Abone ol
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada sona gelindi. Milyonların gözü kulağı hükümetten gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Buluşması” programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Oktay, 'Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili olarak "Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz" diyerek, "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" şeklinde konuşmuştu.
İlk etapta kaç kişi emekli olacak?
Düzenlemenin yasalaşmasıyla ilk etapta kaç kişinin de emekli olacağı merak edilenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 2 milyonu bulabileceğini söylemişti. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, "Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir" demişti.