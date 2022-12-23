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Aksaray'da durdurulan otomobilde ele geçirilene bakın!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da durdurulan otomobilde ele geçirilene bakın!

AKSARAY'da jandarma ekipleri otomobilinde 2 boa yılanı ele geçirilen sürücü hakkında hayvan kaçakçılığından işlem yaptı. Yılanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

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Ekipler Ankara'da ikamet eden A.D'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği boa yılanlarını Aksaray'da satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Aksaray-Ankara kara yolunda A.D'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda 2 yılan olduğunu gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan yılanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Jandarma, A.D. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.

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