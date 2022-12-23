İstanbul'da restoranın iskelesi çöktü: Müşteriler denize düştü

Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Beşiktaş Kaymakamlığı olay sonrası 4 vatandaşın yaralandığını açıkladı. .

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İstanbul Beşiktaş'ta bir mekanın iskelesi çöktü. Bebek semti Arnavutköy Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda müşteriler denize düştü.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Denize düşenler kurtarılırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.