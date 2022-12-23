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Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Cip ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü, kazadan yaralı kurtuldu.

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Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Bülent Cömert idaresindeki cip, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Dönmez yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada, Dönmez idaresindeki otomobil ikiye bölündü.

Cömert idaresindeki cip ise yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İkiye ayrılan otomobilden yaralı kurtuldu

İHA’nın haberine göre; yaralanan otomobil sürücüsü Dönmez, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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