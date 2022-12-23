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Cübbeli Ahmet Hayrettin Karaman'ı hedef aldı, FETÖ defterini açtı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilen Hayrettin Karaman'ı hedef aldı.

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir etkinlikte Hayrettin Karaman'a yönelik sert sözler sarf etti. 

''Bukelemun gibi''

22 Aralık tarihli videoda Cübbeli Ahmet, Karaman'ın Fethullahçıların düzenlediği Abant toplantılarına katıldığını hatırlatarak; ''Adamlar bukelemun gibi. Hayrettin Karaman Abant toplantılarının başındaydı. Orada polemik diye diyalog kitapları yazıldı. Adam sordu, Yahudi olup kafir olmayan var mıdır? Dedi Bakara Suresi'nin şu ayetine göre, Allah'a iman, ahirete iman var. Müslüman da olsa Yahudi de olsa kafir değildir dedi'' ifadelerini kullandı. 

Hayrettin Karaman, 'Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez'. 'Çift cinsiyetli olanlar mümkün ise tedavi edilir, değilse diğer özürlüler gibi yaşarlar, kulca sabrederler', 'Eşcinsel ve ateistlere kötü bakmak haktır' sözleri ile gündem olmuştu.

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