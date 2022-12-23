ABD'li komutan Kurilla, Türkiye'nin olası kara harekatına ilişkin konuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası kara harekatına dair, “Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli" dedi.

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Her fırsatta PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, haddini aşan bir açıklama yaptı.

Kurilla, Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savundu.

"Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli"

Kurilla, "Buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli." dedi.

Kurilla konuşmasında, terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek, "Çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın DEAŞ hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Suriye'nin kuzeyinde 28 kadar hapishane var." dedi.

Terör örgütüyle en sık görüşen komutanlardan biri

Basın brifinginde konuşan Kurilla, son dönemde çok sayıda DEAŞ militanının Suriye'deki hapishanelerden kaçtığını da söyledi.

Kurilla, Suriye'de terör örgütü üyeleriyle en sık görüşen ABD'li komutanlar arasında yer alıyor.