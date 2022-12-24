İtalya Başbakanı Meloni'nin Irak Başbakanı ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası üzerine İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliği açıklama yaptı.

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Sosyal medyada, Meloni'nin, es-Sudani ile basın toplantısı sırasında kullanılan bayrağın İrlanda bayrağına benzediği yönünde paylaşımlar yapıldı.

İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni'nin Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde kullanılan bayrağın hatalı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Iraklı mevkidaşı Muhammed Sudani'nin bugün Bağdat'ta yaptığı görüşmede herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Işık etkisi

Fotoğraflardaki renklerin kaymasının ışık etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bayrağın İtalya Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı.