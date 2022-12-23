BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,29
HABER /  SPOR

Başakşehir, Ümraniye engelini üç golle aştı

Başakşehir, Ümraniye engelini üç golle aştı

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu. 

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 3-1 Başakşehir üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakada konuk ekibin galibiyet gollerine 2'de Aleksic, 57'de Serdar Gürler, 90+3'te Ndayishimiye imza attı. Serdar Gürler'in 1 gol 1 asistle öne çıktığı mücadelede ev sahibi Ümraniyespor'un tek sayısı 17'de Umut Nayir'den geldi.

Bu sonucun ardından ligdeki 8. galibiyetini elde eden Başakşehir puanını 27'ye çıkardı. Sahadan puansız ayrılan Ümraniyespor 7 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, 16. hafta karşılaşmasında evinde Salı günü Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor ise deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak.

HangiKredi Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Kamil Çetin

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Onur Atasayar (Dk. 46 Lenjani), Sackey, Serkan Göksu (Dk. 64 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 80 Mrsic), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Del Valle (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Umut Nayır

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 83 Traore), Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 83 Duarte), Serdar Gürler (Dk. 74 Ömer Ali Şahiner), Aleksic, Münir (Dk. 89 Szysz), Okaka

Goller: Dk. 2 Aleksic, Dk. 57 Serdar Gürler, Dk. 90+3 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 18 Umut Nayır (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Onur Atasayar, Dk. 40 Umut Nayır, Dk. 80 Onur Ayık (Ümraniyespor), Dk. 45+2 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Erbaş: Kur'an-ı Kerim'in 3-5 yılda bir yeniden anlaşılmaya ihtiyacı var
Ali Erbaş: Kur'an-ı Kerim'in 3-5 yılda bir yeniden anlaşılmaya ihtiyacı var
Meral Akşener: İmamoğlu'nun şarkısı da bitmeyecek
Meral Akşener: İmamoğlu'nun şarkısı da bitmeyecek
Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'le ilgili flaş iddia
Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'le ilgili flaş iddia
İstanbul'da restoranın iskelesi çöktü: Müşteriler denize düştü
İstanbul'da restoranın iskelesi çöktü: Müşteriler denize düştü
Vedat Bilgin, memur ve emekliye yapılacak zamla ilgili müjdeyi verdi
Vedat Bilgin, memur ve emekliye yapılacak zamla ilgili müjdeyi verdi
Bakan Bilgin: İhtiyaç olursa asgari ücrete ara zam yapılabilir
Bakan Bilgin: İhtiyaç olursa asgari ücrete ara zam yapılabilir
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
Bakan Bilgin'den sendikalarla ilgili olay sözler: Asgari ücrette büyük artış istemediler
Bakan Bilgin'den sendikalarla ilgili olay sözler: Asgari ücrette büyük artış istemediler
ABD'li komutan Kurilla, Türkiye'nin olası kara harekatına ilişkin konuştu
ABD'li komutan Kurilla, Türkiye'nin olası kara harekatına ilişkin konuştu
Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü
Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü
Rusya'dan sürpriz Türkiye açıklaması: Diğer ülkeler de katılabilir
Rusya'dan sürpriz Türkiye açıklaması: Diğer ülkeler de katılabilir
Cübbeli Ahmet Hayrettin Karaman'ı hedef aldı, FETÖ defterini açtı
Cübbeli Ahmet Hayrettin Karaman'ı hedef aldı, FETÖ defterini açtı