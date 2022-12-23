Başakşehir, Ümraniye engelini üç golle aştı

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 3-1 galip ayrıldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 3-1 Başakşehir üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakada konuk ekibin galibiyet gollerine 2'de Aleksic, 57'de Serdar Gürler, 90+3'te Ndayishimiye imza attı. Serdar Gürler'in 1 gol 1 asistle öne çıktığı mücadelede ev sahibi Ümraniyespor'un tek sayısı 17'de Umut Nayir'den geldi.
Bu sonucun ardından ligdeki 8. galibiyetini elde eden Başakşehir puanını 27'ye çıkardı. Sahadan puansız ayrılan Ümraniyespor 7 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, 16. hafta karşılaşmasında evinde Salı günü Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor ise deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak.
HangiKredi Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Kamil Çetin
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Onur Atasayar (Dk. 46 Lenjani), Sackey, Serkan Göksu (Dk. 64 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 80 Mrsic), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Del Valle (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Umut Nayır
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 83 Traore), Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 83 Duarte), Serdar Gürler (Dk. 74 Ömer Ali Şahiner), Aleksic, Münir (Dk. 89 Szysz), Okaka
Goller: Dk. 2 Aleksic, Dk. 57 Serdar Gürler, Dk. 90+3 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 18 Umut Nayır (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Onur Atasayar, Dk. 40 Umut Nayır, Dk. 80 Onur Ayık (Ümraniyespor), Dk. 45+2 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)