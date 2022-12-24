HDP'de Ekrem İmamoğlu kulisi: İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı kıskacı arttı. Adaylıkta adı geçen İmamoğlu için HDP kulislerinde, Altılı Masa’nın “karşı tarafı şaşırtma” taktiği izlemesi gerektiği belirtilerek, “İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli” görüşü dile getiriliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından İçişleri Bakanlığı müfettişleri de bu hafta İmamoğlu'nun, "terörle bağlantılı kişileri belediyede işe aldığı" iddiasıyla hazırladıkları raporu tamamlayıp savcılığa teslim etti.

Bu gelişme, İmamoğlu’na yönelik "yargı kıskacının" daha da genişleyeceğinin işareti olarak görülüyor.

İmamoğlu’nun adı, muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin olası sonuçlarına ilişkin muhalefet kulislerinde konuşulan senaryoları BBC Türkçe'den Ayşe Sayın derledi:

'İmamoğlu rüzgarı, muhalefetin adayı kim olursa olsun seçtirir'

Altılı Masa’nın Ocak ayı içinde adayını belirlemesi yüksek olasılık görülüyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP, Kılıçdaroğlu dışında bir ismi masaya önermeyecek.

CHP’de yaygın görüş, zaten muhalefetin adayının her koşulda Erdoğan’a karşı seçimi kazanabileceği yönünde.

İmamoğlu’nun yarattığı rüzgarın CHP’yi ve Altılı Masa’yı güçlendirdiği, aday kim olursa olsun seçimin kazanılacağı savunuluyor.

'Muhalefete gözdağı, İmamoğlu her koşulda aday olmalı'

HDP de İmamoğlu ile ilgili yargı sürecini yakından izliyor.

Partide İmamoğlu’na verilen ceza için “muhalefet seçmenini sindirme amaçlı“ yorumu yapılıyor, cezanın “Bunlar gitmez algısını güçlendirmeye dönük gözdağı olduğu" savunuluyor.

HDP kulislerinde, Altılı Masa’nın “karşı tarafı şaşırtma” taktiği izlemesi gerektiği belirtilerek, “İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli” görüşü dile getiriliyor.

'Çoklu adaya gidilebilir'

İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli olduğu sır değil. Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığını masaya getirmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunu partisinin yetkili organlarının görüşüne sunacak.

Akşener, Cuma sabahı Fox TV’de katıldığı programda da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istediği yorumlarına ilişkin, “İster hakkıdır. İstemek herkesin hakkıdır" demişti.

Akşener ayrıca "Buna farzı mahal denir ‘farzı mahal’i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak” görüşünü dile getirmişti.

İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu ile seçime gidilirse kazanma şansı olmayacağını düşünen geniş bir kesim var ve Akşener ayrıca inisiyatif almazsa, partiden destek kararı çıkması beklenmiyor.

Böyle bir durumda her partinin ilk turda kendi adayı ile seçime girmesi, ikinci turda en yüksek oyu alan muhalefet adayının desteklenmesi seçeneğinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.