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Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı bazı kurum ve kuruluşlarda atama oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı bazı kurum ve kuruluşlarda atama oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 6 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Öte yandan bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’ne Mümin Şahin atandı. Atama karalarının Yüksek Öğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. 3. ve 7. Maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Kurum ve kuruluşlarda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğüne Metin Erol getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Şeyda Kutsi atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

YÖK üyeliklerine atama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/1 ile b/5 bentleri ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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