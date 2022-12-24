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Eğlence mekanında taşkınlık yaptı çıkarılınca çılgına döndü kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eğlence mekanında taşkınlık yaptı çıkarılınca çılgına döndü kurşun yağdırdı

ESKİŞEHİR’de alkollü bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç tabanca ile göğsünden vurularak öldü. Çevredekiler tarafından darp edilen şüpheli ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü eğlence mekanında oturan Onur Ö. ve arkadaşları, çevrelerine rahatsızlık verdikleri gerekçesi ile işletmeciler tarafından dışarı çıkarıldı.

Daha sonra aracıyla mekanın önüne geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Onur Ö., elindeki tabanca ile içeri girdi. Etrafa ateş eden Onur Ö.’ye engel olmaya çalışan işletme personeli 21 yaşındaki Egemen Rahmi Demircioğlu, göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demircioğlu’nun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Onur Ö. ise çevredekilerin darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

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