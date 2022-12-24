TIR'ın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktı!

İstanbul'da kaza, gece saat 01.00 sıralarında Sarıyer Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile TIR arkadan çarptı.

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İstanbul Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü şok geçirirken, otomobilin arka koltuğunda üzeri kapalı bir kadın cesedi bulundu

Yaşlı bir kadına ait cansız beden

Kaza da otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi. Olay yerinde sürücünün yardımına koşan vatandaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü.

Durumu jandarmaya bildirdi

Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücüye de ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Adli Tıp inceleme yapacak

Olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri kadının kaza esnasında mı yoksa önceden mi öldüğü Adli Tıp’taki yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.