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Kızları balkondan düşünce aileler hastaneyi birbirine kattı! Ortalık savaş alanına döndü

BURSA’da kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü.

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Sopaların da kullanıldığı kavga, kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri K.A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

K.A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar.

Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.

Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.

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