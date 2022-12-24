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Stefan Kuntz milli takıma davet etti 'kendimi Türk hissetmiyorum' yanıtı gündem oldu

Stefan Kuntz milli takıma davet etti 'kendimi Türk hissetmiyorum' yanıtı gündem oldu

Son dönemde ismi Galatasaray ile anılan ancak henüz bir somut adım atılmayan Deniz Undav bu kez bambaşka bir konu ile gündemde. Stefan Kuntz'un A Milli Takıma davet etmemesi nedeniyle eleştirildiği 26 yaşındaki golcü ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, Deniz Undav'ın tecrübeli hocaya "Kendimi Türk hissetmiyorum" dediği iddia edildi.

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Bonservisi İngiliz ekibi Brighton'da bulunan 26 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav için geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın devreye girdiği, Sarı-Kırmızılılar'ın golcü oyuncu için İngiliz ekibi ile masaya oturduğu iddia edildi.

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un da Undav ile görüşerek kendisini Türk Mili Takımı'nda oynamaya davet ettiği ve ikili arasında bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü.

Aldığı cevap şoke etti

Daha önce Deniz Undav'ı milli takıma çağırmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Stefan Kuntz'un, kiralık olarak formasını giydiği Union SG'de yılın oyuncusu seçilen oyuncu ile yaptığı görüşmede aldığı cevap ise Alman çalıştırıcıyı adeta şoka uğrattı.

Yapılan görüşmede Deniz Undav'ın etnik kökeninden bahsettiği ve Türk Milli Takımı’nda oynamak istemediğini, kendisini Türk hissetmediğini söylediği iddia edildi.

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