Gece yarısı korkunç kaza! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı yaralılar var

Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle düşen görüş mesafesinde işçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'i ağır 10 kişi yaralandı.

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Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle düşen görüş mesafesinde işçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'i ağır 10 kişi yaralandı.



Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan