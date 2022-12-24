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4 ilde Eren Abluka 18 operasyonu başlatıldı

4 ilde Eren Abluka 18 operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi merkezli olarak 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik, Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 operasyonu başladı.

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Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hübeyib Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı. 

Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

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