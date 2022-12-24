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EPDK’dan petrol piyasası için yeni karar! Yeni yılda devreye girecek

EPDK’dan petrol piyasası için yeni karar! Yeni yılda devreye girecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi.

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Resmi Gazete’den duyurulan kararla petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2022 yılı faaliyetleri için 2023'te ödemekle yükümlü olduğu ve 2023'te uygulanacak katılma payı oranları açıklandı.

Buna göre, ilgili kanun uyarınca doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2023 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2022 yılı katılma payına ilişkin oran, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının yüzde 0,05'i (on binde beş), bu piyasada faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin 2023'te ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 2022 faaliyetleri için sıfır olarak belirlendi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2023'te ödemekle yükümlü olduğu 2022 katılım payına ilişkin oran, gelir tablosunda yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satış tutarının yüzde 0,1'i (binde bir) olarak belirlendi.

Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin gelecek yılda ödeyecekleri 2022 katılma payı oranı ise alt başlıklar dahil sıfır oldu.

LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG dağıtıcı lisansı sahibi tüzel kişiler ise, 2023'te ödemekle yükümlü oldukları 2022 katılım payına ilişkin oran, 2022'de gelir tablolarında yer alan lisans kapsamındaki yürütülen faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının yüzde 0,1'i (binde bir) olarak açıklandı.

Bu piyasada faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2023 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2022 yılı katılım payına ilişkin oran ise sıfır olarak kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

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