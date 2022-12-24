BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
HABER /  SPOR

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın’ın Spor Toto Süper Lig'in en iyi stoperlerinden olduğunu belirterek, "Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da Samet’le ilgilendi. Bir futbolcuyu büyük takımlar istediği zaman, 4 büyükler diye nitelendirdiğimiz kulüplerden birine göndermediğimiz zaman, göndermediğine pişman olursun” dedi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig ekiplerin Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, mavi-lacivertli ekipten Sion'a transfer olan Mario Balotelli'nin tekrar takıma dönme ihtimalinin olmadığını belirterek, "Eksik ve ihtiyaç olan bölgelere 3-5 tane transfer yapacağız." dedi.

Sancak, transfer dönemi için çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Eksik ve ihtiyaç olan bölgelere 3-5 tane transfer yapacağız. Onun haricinde yapacak bir şey yok. Taraftar dünya yıldızı ister. Taraftar her şeyi ister. Keşke dünya karmasını getirip oynatsak Adana Demirspor'da. Bunlar istenildiği zaman getirilebilecek, alınabilecek futbolcular değil. Dünya yıldızı getirmek, senede 5-6 milyon avrodan aşağı değil. Ben arzu ederim, dünya yıldızları olsun. Balotelli gelir mi? Şu an Sion kulübünün oyuncusu, gelme şansı yok. Onun için taraftarlar o beklenti içerisine girmesin ama iyi bir golcü alacağız. Bu dünya yıldızı mı olur, orta halli bir yıldız mı olur? Önemli olan alacağımız oyuncunun Adana Demirspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olması. Teknik ekibimizle beraber en iyisini almaya çalışacağız."

"Samet'e Fenerbahçe ve Galatasaray talip"
Samet Akaydın'ın Türkiye'nin en önemli stoperlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Sancak, şunları kaydetti:

"Samet'e talip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Geçen sene Tayyip Talha'yı istediler Beşiktaş'a verdik. Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da ilgilendi. Şimdi bir futbolcuyu büyük takımlar isteyip göndermediğin zaman kendi içlerinde problem yaşarlar. Netice itibarıyla her futbolcunun hayalidir. 4 büyükler diye nitelendirilmiş kulüplerden bir tanesine göndermediğin zaman pişman olursun. Bu bir gerçek, bütün taraftarlar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa ve en uygun şekilde gönderebiliyorsan, göndereceksin. Bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisinde barındırabilecek, alabilecek güçte bir kulüp. Ona göre istikrarlı şekilde nasıl ileriye gitmek istiyorsak o şekilde yapacağız. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız, o net ama ihtiyaç duyduğumuz her bölgeye adam alacağız." 

ÖNCEKİ HABERLER
Ne oldu "Canan"iyan Ekrem İmamoğlu'na "aptal" deyip reks elliyirdin!
Ne oldu "Canan"iyan Ekrem İmamoğlu'na "aptal" deyip reks elliyirdin!
Sivas'ta dehşete düşüren olay! Köpekten geriye başı, iskeleti ve ayakları kaldı
Sivas'ta dehşete düşüren olay! Köpekten geriye başı, iskeleti ve ayakları kaldı
Deprem uzmanı açıkça söyledi! İstanbul depremi için hareketlilik başladı tarih verdi!
Deprem uzmanı açıkça söyledi! İstanbul depremi için hareketlilik başladı tarih verdi!
Dar gelirliye ücretsiz tahıl yardımı yapılacak!
Dar gelirliye ücretsiz tahıl yardımı yapılacak!
2023 asgari ücreti memnuniyet anketinden çarpıcı sonuçlar hangi parti seçmeni ne dedi?
2023 asgari ücreti memnuniyet anketinden çarpıcı sonuçlar hangi parti seçmeni ne dedi?
Bakan Yanık canlı yayında açıkladı İşte 6 yaşındaki çocuk gelin davasında son durum
Bakan Yanık canlı yayında açıkladı İşte 6 yaşındaki çocuk gelin davasında son durum
Altay Bayındır transferinde dikkat çeken detay: İkinci Tuncay Şanlı vakası yaşanabilir!
Altay Bayındır transferinde dikkat çeken detay: İkinci Tuncay Şanlı vakası yaşanabilir!
Malatya'da korkutan deprem gece yarısı sallandı! Şiddeti kaç AFAD açıkladı
Malatya'da korkutan deprem gece yarısı sallandı! Şiddeti kaç AFAD açıkladı
İTO ekmeğe zam yaptı gözler Halk Ekmek'te! Peki zam gelecek mi?
İTO ekmeğe zam yaptı gözler Halk Ekmek'te! Peki zam gelecek mi?
Arabasıyla ekin tarlasına girdi ağaçlara takılarak durdu gerçek ortaya çıktı
Arabasıyla ekin tarlasına girdi ağaçlara takılarak durdu gerçek ortaya çıktı
EPDK’dan petrol piyasası için yeni karar! Yeni yılda devreye girecek
EPDK’dan petrol piyasası için yeni karar! Yeni yılda devreye girecek
TIR'ın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktı!
TIR'ın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktı!