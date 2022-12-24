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Altay Bayındır transferinde dikkat çeken detay: İkinci Tuncay Şanlı vakası yaşanabilir!

Altay Bayındır transferinde dikkat çeken detay: İkinci Tuncay Şanlı vakası yaşanabilir!

Fenerbahçe'de ikinci Tuncay Şanlı vakası Altay Bayındır ile yaşanmak üzere. Bu sezon birçok maçta beklentilerin altında kalan ve taraftarların tepki gösterdiği Altay Bayındır, Fenerbahçe ile yol ayrımında.

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Fenerbahçe Altay Bayındır ile ikinci Tuncay Şanlı vakası yaşayabilir. Sarı-Lacivertlilerin hâlâ yeni sözleşme imzalayamadığı Altay Bayındır, kendisine talip olan Avrupa devine sıcak bakıyor. Sezona iyi başlayamayan ve birçok maçta taraftarlarca protesto edilen milli eldivenin olası transferi akıllara Tuncay Şanlı olayını getirdi.

Altay Bayındır transferi Tuncay Şanlı olayını hatırlattı
Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme yapmayan Altay Bayındır, kendisine talip olan Avrupa devine yeşil ışık yaktı. Milli kalecinin Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılma olasılığı doğarken, ikinci Tuncay Şanlı vakası yaşanabilir.

Altay Bayındır Inter'i istiyor
Sabah'ın haberine göre Altay Bayındır, Inter'den ilk 11 garantisi istedi. İtalyan devine gitmeyi kabul eden 24 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'ye bonservis kazandırmadan takımdan ayrılabilir. Bu olay akıllara Tunca Şanlı'yı getirdi.

Tuncay Şanlı da bedavaya gitmişti
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe, 2002-03 sezonu başında transfer ettiği Tuncay Şanlı ile 2007-08 sezonu öncesi yeni sözleşme imzalamak için uzun süre temaslarda bulunmuş ancak oyuncuyu ikna edememişti. Fenerbahçe'nin tüm tekliflerini reddeden Tuncay Şanlı, bedelsiz olarak Middlesbrough'ya transfer olmuştu.

600 bin eurodan 13 milyon euroya
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 2019-20 sezonu başında Ankaragücü'nden 1,5 milyon euroya transfer etmişti. Sarı-Lacivertlilere transfer olduğu dönemde piyasa değeri 600 bin euro olan Altay Bayındır bu rakamı 13 milyon euro seviyesine çıkardı.

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