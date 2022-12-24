Arabasıyla ekin tarlasına girdi ağaçlara takılarak durdu gerçek ortaya çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde araç kullanırken kalp krizi geçiren 68 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, yoldan çıkarak ekin tarlasına girdi. Ekin tarlasında ağaçlara takılarak duran araçtan çıkarılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Eroğlu’nun kullandığı 07 BBF 385 plakalı otomobil, Çolaklı kamp kavşağındaki trafik lambalarından itibaren yolda kontrolden çıkmış halde bariyerlere çarparak ilerlemeye başladı.

Otomobil yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra yoldan çıkarak ekin tarlasına girdi. Burada kontrolden çıkmış halde yoluna devam eden otomobil tarlanın sonundaki ağaçlara takılarak durabildi.

Orhan Eroğlu’nun yardımına, otomobili yolda kontrolden çıkmış ve sürücüsü baygın şekilde görüp takip eden sürücüler koştu.

Otomobilin ağaçlara çarparak durabildiği tarlanın sonundaki evde yaşayanlar da sürücülere destek verdi. Direksiyon başında hareketsiz halde baygın olan sürücüyü kapısı kilitli olan otomobilin camını kırarak çıkartan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan Eroğlu yere yatırılarak, sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından Orhan Eroğlu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olan Orhan Eroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Eroğlu’nun aracının yoldan çıkarak ekin tarlasına inmesi, arkasından gelen sürücülerin koşarak onu takip etmesi ve otomobilin ve tarlanın sonunda durması güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların kilitli olan kapıyı açabilmek için camı kırmaları da kamera kayıtlarına girdi.