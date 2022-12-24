BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
HABER /  MEDYA

Ne oldu "Canan"iyan Ekrem İmamoğlu'na "aptal" deyip reks elliyirdin!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ettiği iddialarından sonra dün ziyaretine giden ve ortak basın açıklaması yapan Canan Kaftancıoğlu, akıllara Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Paşinyan için söylediği sözleri getirdi.

Abone ol

CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Aptal, şizofren, mütteahhit kafa" diyerek hakaret etmişti. Ekrem İmamoğlu ise "Canan Hanım çok nezaket sahibi biridir, dememiştir böyle şeyler" sözleriyle topu Kaftancıoğlu'na atmıştı. Buna rağmen Canan Kaftancıoğlu herhangi bir açıklama gereği duymamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "tarafsız" kalmayı tercih etmişti.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararı sonrasında Canan Kaftancıoğlu tıpış tıpış Saraçhane'ye gitmek zorunda kalmıştı. Ama yalnız yapayalnız kalmıştı. Aradan bir süre geçti, İmamoğlu'nu hiçe sayan, İl başkanlığında görme tenezzülünde bulunmayan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önceki gün ilçe başkanlarıyla birlikte İmamoğlu'nu ziyarete gitti. Kaftancıoğlu - İmamoğlu ikilisi ortak basın açıklaması da yaptı. İşte bu birliktelik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Paşinyan için söylediklerini akıllara getirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN YAYINININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta dehşete düşüren olay! Köpekten geriye başı, iskeleti ve ayakları kaldı
Sivas'ta dehşete düşüren olay! Köpekten geriye başı, iskeleti ve ayakları kaldı
Deprem uzmanı açıkça söyledi! İstanbul depremi için hareketlilik başladı tarih verdi!
Deprem uzmanı açıkça söyledi! İstanbul depremi için hareketlilik başladı tarih verdi!
Dar gelirliye ücretsiz tahıl yardımı yapılacak!
Dar gelirliye ücretsiz tahıl yardımı yapılacak!
2023 asgari ücreti memnuniyet anketinden çarpıcı sonuçlar hangi parti seçmeni ne dedi?
2023 asgari ücreti memnuniyet anketinden çarpıcı sonuçlar hangi parti seçmeni ne dedi?
Bakan Yanık canlı yayında açıkladı İşte 6 yaşındaki çocuk gelin davasında son durum
Bakan Yanık canlı yayında açıkladı İşte 6 yaşındaki çocuk gelin davasında son durum
Altay Bayındır transferinde dikkat çeken detay: İkinci Tuncay Şanlı vakası yaşanabilir!
Altay Bayındır transferinde dikkat çeken detay: İkinci Tuncay Şanlı vakası yaşanabilir!
Malatya'da korkutan deprem gece yarısı sallandı! Şiddeti kaç AFAD açıkladı
Malatya'da korkutan deprem gece yarısı sallandı! Şiddeti kaç AFAD açıkladı
İTO ekmeğe zam yaptı gözler Halk Ekmek'te! Peki zam gelecek mi?
İTO ekmeğe zam yaptı gözler Halk Ekmek'te! Peki zam gelecek mi?
Arabasıyla ekin tarlasına girdi ağaçlara takılarak durdu gerçek ortaya çıktı
Arabasıyla ekin tarlasına girdi ağaçlara takılarak durdu gerçek ortaya çıktı
EPDK’dan petrol piyasası için yeni karar! Yeni yılda devreye girecek
EPDK’dan petrol piyasası için yeni karar! Yeni yılda devreye girecek
TIR'ın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktı!
TIR'ın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktı!
Reuters tarih verdi Katar Türkiye'ye dolar akıtacak! Devamı yıl içinde
Reuters tarih verdi Katar Türkiye'ye dolar akıtacak! Devamı yıl içinde