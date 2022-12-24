Ne oldu "Canan"iyan Ekrem İmamoğlu'na "aptal" deyip reks elliyirdin!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ettiği iddialarından sonra dün ziyaretine giden ve ortak basın açıklaması yapan Canan Kaftancıoğlu, akıllara Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Paşinyan için söylediği sözleri getirdi.

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CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Aptal, şizofren, mütteahhit kafa" diyerek hakaret etmişti. Ekrem İmamoğlu ise "Canan Hanım çok nezaket sahibi biridir, dememiştir böyle şeyler" sözleriyle topu Kaftancıoğlu'na atmıştı. Buna rağmen Canan Kaftancıoğlu herhangi bir açıklama gereği duymamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "tarafsız" kalmayı tercih etmişti.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararı sonrasında Canan Kaftancıoğlu tıpış tıpış Saraçhane'ye gitmek zorunda kalmıştı. Ama yalnız yapayalnız kalmıştı. Aradan bir süre geçti, İmamoğlu'nu hiçe sayan, İl başkanlığında görme tenezzülünde bulunmayan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önceki gün ilçe başkanlarıyla birlikte İmamoğlu'nu ziyarete gitti. Kaftancıoğlu - İmamoğlu ikilisi ortak basın açıklaması da yaptı. İşte bu birliktelik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Paşinyan için söylediklerini akıllara getirdi.

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