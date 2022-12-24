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Dar gelirliye ücretsiz tahıl yardımı yapılacak!

Dar gelirliye ücretsiz tahıl yardımı yapılacak!

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar 813 milyon dar gelirliye ücretsiz tahıl yardımı yapılacağını duyurdu.

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, kabine toplantısının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Jaishankar açıklamasında, "Ulusal Gıda Güvenliği Yasası kapsamında Aralık 2023'e kadar 800 milyondan fazla kişi tahıllardan ücretsiz yararlanabilecek" ifadesini kullandı.

Jaishankar, bahsi geçen yasayla Hindistan'ın gıda güvenliğinin korunacağını belirtti.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Mansukh Mandaviya da yoksullara ücretsiz tahıl kararının "tarihi bir karar" olduğunu söyledi.

Mandaviya, yoksulların refahının sağlanmasının, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin en büyük önceliği olduğunu ifade ederek, hükümetin bu programa yaklaşık 24,2 milyar dolar harcayacağını kaydetti.

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