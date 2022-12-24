Bakan Akar'dan NATO'ya ayar! Bu şımarıklığa dur deme zamanı geldi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Yunanistan gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam etmektedir. NATO'nun bu şımarıklığa dur demesinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Yunanistan gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam etmektedir. Yunanistan uçaklarımızı son 1 hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. bu düşmanca tavır Yunanistan'ın küstahlaştığını açıkça göstermiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız eyleme karşılık bugüne kadar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. NATO'nun bu şımarıklığa dur demesinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Başta PKK,PYD,DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Terörle Mücadele kararlılıkla sürüyor. Hudutlarımız 7/24 bugüne kadarki en yoğun şekilde korunmaktadır. Hudutlarımızda dünya standartlarında yüksek teknolojiye sahip araç-gereç kullanılmaktadır. Hudutlarımız güçlendirilmektedir. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir. Hudutlarımızda yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Tüm bu üst düzey tedbirlere rağmen maalesef milli bir mesele olan hudut güvenliği polemik konusu yapılmaktadır.

Gerekli cevaplar verilmiş ve verilecektir

Mehmetçik canı pahasına büyük bir kahramanlıkla görev yapmaktadır. Ülkemizin ve asil milletimizin huzur içinde yaşaması için mücadelemiz artan bir tempo ile aziz ve kararlılıkla devam etmektedir. Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 325, bu yılın başından itibaren ise 4 bine yakın terörist etkisiz hale getirilmiş. 533 operasyon icra edilmiş, 3 bin civarında silah ele geçirilmiştir.

"TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok"

İcra edilen tüm bu operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygılı, sadece terör unsurları hedef alınarak yapılmıştır. TSK'nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. TSK'ya iftira atanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Türkler ve Kürtler kardeştir, kardeş kalmaya devam edecektir. Bunun en açık teminatıdır bayrak içi omuz omuza mücadele ederken şehit olan kahramanlarımızdır. YPG/PYD, adları ne olursa olsun ülkemizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz.

Pençe Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın, EYP imha edilmiştir. Yıl içinde Kandil, Sincar, Mahmur dahil olmak üzere operasyonlar düzenlemiştir.

"1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz evlerine döndü"

Hangi ine girerlerse girsinler o inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar icra edilmiştir. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. TSK, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordudur. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör örgütlerine karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz evlerine, topraklarına dönmüştür.

"Yunanistan tacizlerine devam ediyor"

YUNANİSTAN gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam etmektedir. Yunanistan uçaklarımızı son 1 hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. bu düşmanca tavır Yunanistan'ın küstahlaştığını açıkça göstermiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız eyleme karşılık bugüne kadar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. NATO'nun bu şımarıklığa dur demesinin zamanı gelmiştir. Yunan halkı da biz de onları yakından tanıyoruz. Yarınlarının iyi olmasını isteyenlerden dünün ve bugünün yanlışından dönmelidirler.

Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan devletin tanınması meselesidir.

Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan devletin tanınması meselesidir.

Amacımız toprak bütünlüğünü sağlamış tek bir Libya'nın oluşumuna katkı sağlamaktır. Kafkasya diğer husus, bu bölgenin de istikrarına büyük önem veriyoruz. Can Azerbaycan öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 12 bin kadar personele eğitim verilmiştir. 284 metrekare alan mayınlardan temizlenmiştir. Geniş kapsamlı tatbikatı dahil 12 tatbikat icra edilmiştir. Azerbaycan Türk'ünün bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar Ukrayna limanlarından 15 milyon ton tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere sevki sağlanmıştır. Ukrayna'ya giden 2 adet uçağımız da ülkemize emniyetle döndürülmüştür.

"Türkiye'nin olduğu bir NATO daha anlamlı ve daha güçlüdür"

Türkiye'nin olduğu bir NATO daha anlamlı ve daha güçlüdür. Güçlü Türkiye, güçlü NATO güçlü ittifak diyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı değiliz. Son dönemde Suriye'de PKK/YPG'ye verilen destek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunun kaldırılması kamuoyunda olumsuz algı yaratmaktadır. Bu konularda ABD'nin gerekli düzeltmeleri yapmalarını bekliyoruz.

51 ülkeyle görüşmeler gerçekleştirdik, nitelikli insan gücünün hayati öneminin olduğunun bilincindeyiz. Reform niteliğindeki birçok düzenleme hayata geçirilmiştir. Tüm çalışmalarımız yargı denetimine açık olarak gerçekleştirilmiştir. FETÖ iltisakı nedeniyle toplam 24 bin kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile iktisatlı tek bir personel kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir.