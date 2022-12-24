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Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Berisha'ya Almanya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Berisha'ya Almanya'dan sürpriz talip

Mergim Berisha transferinde Fenerbahçe'yi oldukça mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Augsburg'un 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü Mergim Berisha'ya Almanya'dan bir talip daha çıktı.

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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de forma şansı vermediği Mergim Berisha transfer döneminin son günlerinde Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Augsburg'a 4 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan yetenekli oyuncu Alman devinde bulduğu forma şansını iyi kullanarak 10 maçta 3 gol 4 asist'e direkt katkıda bulunmuştu.

Mönchengladbach da talip oldu!
Augsburg sezon sonunda opsiyonu kullanarak kadrosuna katmak istediği Mergim Berisha'ya sondakika'da bir yeni talip daha çıktı.

Almanya'da kalmak isteyen ancak daha iddialı bir takımda forma giymek isteyen Yetenekli oyuncunun son talibi Mönchengladbach oldu.

Tarafların anlaşması halinde Mergim Berisha imza atmaya hazır.

Transferde devre arasında ya da sezon sonunda somut gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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