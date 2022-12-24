Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması: Pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu, Erdoğan, "Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

"Yeni müjdeler olacak"

Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." dedi.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı

Erdoğan, "Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Oltu Organize Sanayi Bölgesi

Oltu Organize Sanayi Bölgesindeki 10 fabrikanın resmi açılışını buradan gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Toplam yatırım tutarı 12,3 milyar lirayı geçen yatırımlar hayırlı olsun." dedi.

Erzurum'a 11 buçuk milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe desteği

Erzurum'a doğalgazda 4 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum'da? Şimdi bunlar var mı? Üniversitelerimizi ikiye çıkardık. Bitmedi şimdi Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz ve Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. Ovit'i geçebiliyor muydu? Şimdi Bayburt, Gümüşhane... Oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor. 13 millet bahçesinden 8'ini tamamladık. İnşası süren tünel yol projelerimizi önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz. Erzurum Havalimanını modernize edip büyüttük. 7 bayar, 13 gölet, 298 taşkın koruma tesisi, 28 hidroelektrik santrali inşa ettik. Güncel tutarıyla Erzurum'a 11 buçuk milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe desteği verdik."

"Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız"

Altılı masa liderlerinin mahkemenin İmamoğlu kararı sonrası iktidara yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Siyaset meydanı er meydanıdır, biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak."

"Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilere, arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor."

"Seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi pazarlıklar yaptılar. Amaç Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı devirmek, yerine ne koyacaklar belli değil"

Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler."