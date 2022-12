Asgari ücret artışı sonrası birçok ürüne yüzde 20 ila 50 arasında zam yapıldı fırsatçılığı durdurun

Temizlik ürünleri fiyatları roket gibi fırladı

Öyle ki önceki gün başlayan zam mesaisi dün de devam etti. En büyük zammın ise temizlik ürünlerinde yapıldığı görüldü. Marketlerde 5.5 kilogram toz deterjan 115'den 146 TL'ye, 485 ml şampuan 69.50'den 84.75 TL'ye, 5 litre yumuşatıcı 64.90'dan 84.90 TL'ye, leke giderici 59.90'dan 81.90 TL'ye, 72'li bulaşık deterjanı 159.90'dan 209.90 TL'ye yükseltildi. Bir dönem fiyat artışıyla gündemde liste başı olan tuvalet kağıdı 14 Aralık'ta 166.90 TL'den satılırken asgari ücret açıklamasından bir gün önce 179 TL'ye çıktı. Her zam furyasından nasibini alan gıda fiyatları asgari ücret açıklamasının ardından yine durmadı. 24 TL'ye kadar çıkan tam yağlı bir litre süt fiyatı önceki gün yapılan açıklamanın ardından 27.70 TL'ye yükseldi. 350 gram organik bebek mamasının fiyatı da 153.90'dan 165.90 TL'ye çıktı. Et ve et ürünlerinde de ortalama yüzde 35 artış görüldü.