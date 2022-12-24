Asgari ücret artışı sonrası birçok ürüne yüzde 20 ila 50 arasında zam yapıldı fırsatçılığı durdurun

Akaryakıt ve döviz kuru yatay seyrediyordu

Hatırlanacağı üzere gıdadan temizlik ürünlerine, tekstilden yeme-içmeye kadar bir çok sektörde, elektrik, gaz, petrol fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek fiyatlar katlanmıştı. Ancak son 6 aydır kurda stabilizasyon sağlandı. Yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 70 yükselen petrol fiyatları aralıkta son bir yılın en düşük seviyesini görerek 75 dolara kadar geriledi. Bu durum da özellikle akaryakıt fiyatlarında kendini hissettirdi. Benzin fiyatı 30 TL'lerden 17 TL'ye kadar geriledi. Yine doğalgaz ve elektrikte de iki aydır herhangi bir zam yapılmadı. Hükümet yılbaşından itibaren de zam yapılmayacağının altını çizdi. Son dönemde yapılan zamlar için çalışan maliyeti olarak gösteriliyor. Oysa ki Merkez Bankası'nın verilerine göre bir işyerinde işçi ve personel gideri toplam maliyet içindeki payı yüzde 21.