Bahçeli'den zehir zemberek sözler: "Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler zillettedir"

MHP lideri Bahçeli, "Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir." açıklamasında bulundu.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Sertifika Töreninde konuştu.

Bahçeli, "Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...