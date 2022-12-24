BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'den zehir zemberek sözler: "Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler zillettedir"

Bahçeli'den zehir zemberek sözler: "Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler zillettedir"

MHP lideri Bahçeli, "Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir." açıklamasında bulundu.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Sertifika Töreninde konuştu. 

Bahçeli, "Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor... 

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya cenazesini yanlışlıkla yakmıştı! Türk vatandaşın ailesi harekete geçti
Almanya cenazesini yanlışlıkla yakmıştı! Türk vatandaşın ailesi harekete geçti
Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi hukuki süreç başlatacak
Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi hukuki süreç başlatacak
Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması: Pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması: Pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
Ekrem İmamoğlu 'durmayacaklar' dedi senaryoyu duyurdu
Ekrem İmamoğlu 'durmayacaklar' dedi senaryoyu duyurdu
İstanbul'da kar alarmı! AFAD harekete geçti hazırlıklar tamam
İstanbul'da kar alarmı! AFAD harekete geçti hazırlıklar tamam
Bakanlıktan İBB'ye soruşturma açıklaması: Terörle iltisaklı bin 668 kişi tespit ettik
Bakanlıktan İBB'ye soruşturma açıklaması: Terörle iltisaklı bin 668 kişi tespit ettik
Trabzon'da şok ölüm! Deniz kenarında eğlenirken bir anda kanlar içinde kaldı
Trabzon'da şok ölüm! Deniz kenarında eğlenirken bir anda kanlar içinde kaldı
Fatih Erbakan'dan her iki ittifaka 9'lu masa çağrısı
Fatih Erbakan'dan her iki ittifaka 9'lu masa çağrısı
Bakan Koca'dan MHRS randevuları hakkında yeni açıklama 2 yeni uygulama geldi
Bakan Koca'dan MHRS randevuları hakkında yeni açıklama 2 yeni uygulama geldi
Bakan Akar'dan NATO'ya ayar! Bu şımarıklığa dur deme zamanı geldi!
Bakan Akar'dan NATO'ya ayar! Bu şımarıklığa dur deme zamanı geldi!
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?
Yargıtay'dan emsal karar! Araç sahipleri dikkat: O ücret faiziyle iade edilecek!
Yargıtay'dan emsal karar! Araç sahipleri dikkat: O ücret faiziyle iade edilecek!