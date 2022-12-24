Reuters'ın Erdoğan'ı hedef alan iş ilanı tepki çekti Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırdı

Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanı tepki çekti. Erdoğan'ın iktidarı döneminde Türkiye'nin modern laik geleneklerden uzaklaştığı iddia edilen ilanda, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek editörler arandığı yazılıyor.

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İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanı eleştiri konusu oldu.

Yayınlanan ilanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer veren Reuters, Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda “derinlemesine kurumsal hikayeler” yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını açıkladı.

"Bölgede iddialı bir askeri varlığa dönüştü"

Söz konusu yayınlanan ilanın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’yi modern, laik geleneklerden uzaklaştırdığına dair cümleler yer alırken Türkiye’nin Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan bölgede iddialı bir askeri varlığa dönüştüğü söylendi.

Reuters’ın yayınladığı iş ilanında şu ifadeler kullanıldı:

"Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü.

Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Propaganda broşürü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanına yönelik açıklama yaptı.

Reuters gerçeklerden uzaklaşmış göründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Ama buna asla gazetecilik denmez.

Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters, bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği 'bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik' şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur."