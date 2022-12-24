Hatayspor'un sevinci kısa sürdü Giresunspor yakaladı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz geçilirken goller ikinci yarıda geldi.

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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım 1-0 öne geçese konuk ekip aradığı golü son dakikalarda buldu ve maç 1-1 sona erdi.

4. dakikada Kuwas’ın uzun pasına, Hatayspor savunması dokunamayınca top Bajic’in önünde kaldı, ceza sahası içerisinden aşırtma vuruşunda kaleye doğru giden topu Vranjes kafa vuruşuyla korner gönderdi.

17. dakikada Ribero ceza yayının sağında bulunan El Kaabi’ye pasını aktardı. El Kaabi’nin şutunda kaleci son anda kornere çeldi.

18. dakikada Lobjanidze’nin sağdan ortasına ön direkte El Kaabi dokundu, arka direğe açılan topa Vranjes dokunarak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı.

25. dakikada Görkem’in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru gitti, kaleci Erce son anda kornere çeldi.

28. dakikada topla buluşan El Kaabi, ceza sahası içinde bomboş olan Lobjanidze’ye pasını aktardı, Lobjanidze’nin şutunda top kaleci Onurcan’da kaldı.

40. dakikada Hayrullah’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Alper, bekletmeden plase vuruşunu yaptı, ancak top direkten döndü.

49. dakikada Kuwas’ın pasında Serginho ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vurdu, top az farkla auta gitti.

75. dakikada Kevin Soni’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

85. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Onur Ergün ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Onurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Serginho’nun sağdan ortasına ceza sahası içinde boş kalan Bajic kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Pozisyon ilk olarak ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı. 1-1

90+9. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Kevin Soni, ceza sahası içinden sert şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Samet Çiçekli xx, Özgür Ertem xx

Hatayspor: Erce xxx, Adekugbe xx, Burak Öksüz x, Vranjes xx, Kamil xx, Musa Çağıran x (Rayane Aabid dk. 62 xx), Onur Ergün xxx, Lobjanidze xx, Riberio xxx, El Kaabi xxx (Kevin Soni dk. 62 xx), Ze Luis xx (Bertuğ Yıldırım dk. 72 xxx)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Yılmaz, Sadık Baş, Simon Falette, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Dylan Saint Louis

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Onurcan xx, Alper xx, Kadir xx, Hayrullah xx, Görkem x, Campuzano xx, Mejia xx (Oğulcan Çağlayan dk. 78 xx), Sainz xx, Kuwas xx (Savicevic dk. 72 xx), Serginho xx (Murat Akpınar dk. 90 ?), Bajic xxx (Rahmetullah Berişbek dk. 90 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Şahin Dik, Doğan Can Davas, Faustin Senghor

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Bertuğ Yıldırım (dk. 75) (Hatayspor), Bajic (dk. 87) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Adekugbe (Hatayspor), Alper, Campuzano (Giresunspor)