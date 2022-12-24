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Cinnet geçirdi, iki kızını birden öldürdü! Teslim oldu ifadesinde her şeyi anlattı

Cinnet geçirdi, iki kızını birden öldürdü! Teslim oldu ifadesinde her şeyi anlattı

KONYA'da cinnet geçiren baba dehşet saçtı. 17 ve 15 yaşındaki kızlarıyla tartışan cani adam ikisini birden bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra polislere teslim olan katil zanlısı ifadesinde cinayeti neden işlediğini de itiraf etti. İşte Konya'daki dehşete düşüren olayda detaylar...

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Konya’da bir kişi kızlarını öldürdüğü iddiası ile polise teslim oldu. Ekipler şahsın evinde yaptığı incelemede iki kızın cansız bedenini buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’nde oturan Yusuf El Ahmet (69), evinin yakınında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek kızlarını öldürdüğü iddiası ile teslim oldu.

Şahsın evine giderek incelemelerde bulunan polis ekipleri, kızları Kevser (17) ve Merve’nin cansız bedenine ulaştı. Yusuf El Ahmet'in alınan ilk ifadesinde, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet geçirdiğini, kendini kaybettiği için hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü söylediği öğrenildi.

Katil zanlısı baba Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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