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Rusya bombaladı çok sayıda ölü ve yaralı var! Zelenskiy'den ilk açıklama: "Bu bir terördür"

Rus ordusunun geçtiğimiz ay çekildiği Herson kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 10. ayda devam ediyor. Rus ordusu, Kasım ayında çekildiği Herson'un kent merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bazı konutlarda ve idari binalarda hasar meydana gelirken, yollardaki bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi.

"Bu bir terördür"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, bölgede askeri tesis bulunmadığını vurgulayarak, "Sosyal medya platformları büyük ihtimalle bu fotoğrafları 'hassas içerik' olarak işaretleyecek. Ancak bu hassas içerik değil, Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı" ifadelerini kullandı. Olayı "terör saldırı" olarak nitelendiren Zelenskiy "Bu bir terördür, korkutma ve zevk için öldürmedir. Dünya, nasıl bir kötülüğe karşı savaştığımızı görmeli ve anlamalı" dedi.

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