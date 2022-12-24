Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı da geliyor

Türkiye, Baykar tarafından üretilen İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'yla gücüne güç katmaya hazırlanırken yeni bir müjde daha geldi.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip Savaş Uçağı (MİUS)’nun ilk görüntüleri paylaşıldı. MİUS’un, gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bugün ise ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı’nın ilk görüntüleri ortaya çıktı. V formundaki hava aracının, herhangi bir yatay ve dikey stabilizeye sahip olmadığı görülüyor. İç silah istasyonları bulunan ANKA-3 İnsansız Savaş Uçakları, iç ve dış silah istasyonlarına sahip olacak. ANKA-3, bir adet turbofan jet motorundan güç alacak.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; TUSAŞ’ın İnsansız Savaş Uçağı, yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı, ANKA’dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor.

Halihazırda üretim hattında olduğu öğrenilen uçak, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için geliştiriliyor. Bu doğrultuda, derin taarruz (deep-strike) ve düşman hava savunmasının imhası/bastırılması (DEAD/SEAD) misyonları uçağın ana taarruz kabiliyetlerinden olacak.

ANKA-1 projesi kapsamında geliştirilen ANKA MALE İHA, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca şu ana kadar 3’ten fazla ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi. ANKA-2 Projesi kapsamında geliştirilen AKSUNGUR İHA ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca 2 ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi.