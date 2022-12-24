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İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Büşruye kentinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Güney Horasan eyaletine bağlı Büşruye kentinde yerel saatle 16.54’te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Horasan eyaleti Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rezayi yaptığı açıklamada, “Depremin ardından bölgeye hasar tespiti için ekipler gönderildi. Ayrıca eyaletteki tüm ekipler de hazır bir şekilde bekletiliyor” ifadelerini kullandı.

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