Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 15. haftasında konuk edecek. Maç bugün oynanacak. Sarı-Lacivertliler, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Aslanboğa olarak açıklandı.

Trabzonspor fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bugün (24 Aralık 2022 Cumartesi) oynanacak.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maç, saat 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.