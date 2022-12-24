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Bakan Yanık milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi! Ocak ayından önce...

Bakan Yanık milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi! Ocak ayından önce...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir canlı yayında, aile destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, Ocak ayından önce hediye niteliğinde bir ödeme yapılabileceğini, öğrencilerin beslenmesi ile ilgili de bir çalışma yaptıklarını da belirtti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir canlı yayın programında, aile destek ödemelerine ilişkin Ocak ayından önce hediye niteliğinde bir ödeme yapılabileceğini, öğrencilerin beslenmesi ile ilgili bir çalışma yaptıklarını da belirtti.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

Atama işlemini biz yapıyoruz ama hangi kuruma, ne kadar yapılacak biz vermiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızın bir bakıma lobi faaliyetlerini yürütüyoruz. Kesinlikle aynı saftayız. Şartların iyileştirilmesi için elimizdfen geleni yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın arasında çok iyi eğitimli, inanılmaz birikimli, çalıştıkları kurumlara çok büyük katkısı olan arkadaşlarımız var.

Kurumların kendi kotaları çerçevesinde engelli istihdamı için talepte bulunması lazım. Belli bir sayı ulaşılırsa biz atama işlemleri için çalışmalar yapıyoruz. Talepler ÖSYM çerçevesinde toplanır ve yaparlar. Bu tamamen yasal alt yapıyla alakalı. Her kurumun belli sayıda engelli çalıştırma hükümlülüğü var. Personel ihtiyacı ve talebiyle alakalı.

"Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar"

Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz. Bizim Bakanlığımızda kotayı bir hayli yükselttik. Yüzde 3'tür bizde yüzde 6.

Sosyal yardımlarımız 2 temel mevzuata dayanır. Sosyal hizmet kanunumuzda çocuklarımızın desteklenmesini kapsar. Baz aldığımız taban asgari ücrettir. 3294 sayılı kanuna göre çerçevemiz budur. Bizim herhangi bir şekilde kriterlere uymayan vatandaşlarımıza sosyal yardım yapmamız mümkün değil. Aile destek programından 2.3 milyon kişi yararlanıyor. Sosyal yardımlarımızın tamamı çok şeffaf. Başvuruların yüzde 50'si e-devletten yapıldı. Başvuruların hepsi e-devletten yapılabiliyor.

Engelli vatandaşlarımızın süreli raporlarında biraz sıkıntılar oluştu. Sürenin Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Kartlarla ilgili bir sıkıntı yok. Biz onların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemleri yapıyoruz.

Statü tayinini Aile Bakanlığı yapmıyor. Bağlı bulunduğu kurumu belirliyor.

Taleplerin yasal değişiklik gerektiren kısmı ile ilgili İçişleri Bakanlığımız ile yakında bir iyileştirme yapacağız.

Yaklaşık 1 yıldır şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile alakalı yasal değişikliğimizi, taslağımızı oluşturuyoruz.

Sosyal yardımlaşma vakıflarımız özel bir yasaya dayalı. Yeni bir düzenleme için çalışmamız var. Takdir tabi öncelikle Meclis'imizin.

Afet ile mücadele kapsamında iki konudan sorumluyuz. Biri psikolojik destek biri de nakdi yardımlar. Biz Bakanlık olarak tüm yardımlarımızı yaptık.

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