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Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı! Kasımpaşa Sivaspor maçında sürpriz isim

Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı! Kasımpaşa Sivaspor maçında sürpriz isim

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'u konuk eden Kasımpaşa'da Selçun İnan yeni takımının başındaki ilk resmi müsabakasına çıktı. İlk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen İnan'ı yalnız bırakmayanlar arasında sürpriz bir isim vardı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan takımının başında ilk Süper Lig maçına çıkarken, tribünde de sürpriz bir isim vardı.

Tribünde sürpriz isim!
Hem oyunculuk hem antrenörlük döneminde yakın İnan'ın yanında olan Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, öğrencisini ilk maçında yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı canlı takip etti
Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan lig maçında Selçuk İnan'a destek için tribünde yer aldı.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da ve Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başarılı hocanın yardımcılığını yapmıştı.

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