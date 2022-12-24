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Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart

Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart

Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi, "Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." pankartı açıldı. Bu pankart Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trabzonspor ve Fenerbahçe kupa nedeniyle verilen aranın ardından kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı.

Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı mücadele öncesinde Trabzonspor tarafından açılan pankart dikkat çekti.

Cumhuriyet temalı pankart

Trabzonspor'un maç öncesi açtığı pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı

Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.

Trabzonspor pankartı paylaştı

Bu pankartın ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karadeniz ekibi bu paylaşımın açıklamasını bordo mavi kalp ile yaptı

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