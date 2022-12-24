BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı! Maxi Gomez'in golü

Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı! Maxi Gomez'in golü

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Maxi Gomez'in golüyle öne geçerken, Fenerbahçeli oyuncular golün ofsayt olduğuna dair yoğun bir şekilde hakeme itirazda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 61. dakikada öne geçti. Bu dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa Maxi Gomez iyi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Maxi Gomez'in golü geçerli sayıldı

Bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular, yoğun bir şekilde Gomez'in ofsayt olduğu yönünde hakeme itirazda bulundu. VAR kontrolü sonrası Gomez'in golü geçerli sayıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)

ÖNCEKİ HABERLER
HDP hüsrana uğradı! Pervin Buldan bile erkenden ayrıldı
HDP hüsrana uğradı! Pervin Buldan bile erkenden ayrıldı
Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart
Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart
Rıza Çalımbay ayrılığı duyurdu!
Rıza Çalımbay ayrılığı duyurdu!
Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı da geliyor
Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı da geliyor
İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Jet eğitim uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanıyor
Jet eğitim uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanıyor
Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
Fransa'daki olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hatırlandı
Fransa'daki olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hatırlandı
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi iki golle geçti
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi iki golle geçti
Bakan Yanık milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi! Ocak ayından önce...
Bakan Yanık milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi! Ocak ayından önce...
Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı! Kasımpaşa Sivaspor maçında sürpriz isim
Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı! Kasımpaşa Sivaspor maçında sürpriz isim
Milli Eğitim Bakanı: Kayıt dışı 280 bin öğrenci var
Milli Eğitim Bakanı: Kayıt dışı 280 bin öğrenci var