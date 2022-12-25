BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77

Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde süratli şekilde ilerleyen aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu

Bağdat Caddesi'nde, hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf A'ya süratli şekilde gelen bir araç çarptı. Yusuf A, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulurken, sürücü kaçtı.

16
Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerde hareketsiz yatan Yusuf A'ya müdahalesine rağmen Yusuf A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

26
Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu

Hayatını kaybeden sürücünün arabası olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

36
Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu
46