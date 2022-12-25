Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu
Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde süratli şekilde ilerleyen aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Bağdat Caddesi'nde, hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf A'ya süratli şekilde gelen bir araç çarptı. Yusuf A, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulurken, sürücü kaçtı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerde hareketsiz yatan Yusuf A'ya müdahalesine rağmen Yusuf A. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden sürücünün arabası olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.