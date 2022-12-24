Muharrem İnce'den Abdullah Gül iddiası! 6'lı masaya tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aday karmaşası yaşayan 6'lı masaya tepki gösterdi. İnce ayrıca Abdullah Gül iddiasını sürdürdü.

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Partisinin Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na katılan İnce, 6'lı masayı yerden yere vurdu.

'Böyle bir saf Cumhurbaşkanı olur mu?'

Altılı masanın partili cumhurbaşkanına karşı olduğunu anımsatan İnce, "Bunlar ne diyor? Biz öyle birini bulacağız ki cumhurbaşkanı yapacağız. Ama biz altımız karar alacağız. Biz ona tak diye söyleyeceğiz, o da şak diye yapacak. Böyle bir saf bulunur mu? Böyle bir saf adam cumhurbaşkanı olur mu? Yüzde 2 oy almışsın, adam 50 artı 1 almış, seni dinleyecek öyle mi? Partili cumhurbaşkanı da olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz." diye konuştu.

'Masanın bacakları kırılmış'

İnce, altılı masayı, ''Altılı masa durur mu diye sorarsan, bence durmaz. Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar." sözleriyle eleştirdi.​​​​​​​

Abdullah Gül iddiası

2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday gösterdiği açıklamasını kabul etmeyen İnce, "Yok öyle bir şey. Abdullah Gül'ü aday gösteriyordu. Anket yapıldı. Yüzde 85 CHP tabanı beni istedi. O da mecbur kaldı, aday gösterdi. Yoksa lütufta mı bulundu? Kendisi aday olsaydı." diye konuştu.

İttifak açıklaması

İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüklerini ancak henüz kurdukları bir ittifak olmadığını sözlerine ekledi.