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Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında protokoldeki iki takımın yöneticileri birbirine girdi, ortalık karıştı.Abone ol
Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi 2-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor'un protokol tribününün yer aldığı kafetarya bölümünde gerginlik çıktı.
Devre arasında başladı
Devre arasında protokol bölümünün yer aldığı alanda tribündekiler ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerginlik çıktı.
Bunun ardından kavga içeriye taştı.
Güvenlik güçleri araya girdi
İki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi.
Çıkan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.