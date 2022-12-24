Jorge Jesus: Eksik olmak ölümcül oluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçından sonra "Kırmızı kart sorununu konuştuk. Eksik olmak ölümcül oluyor" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, bu sene aldıkları mağlubiyetlerin, takımın bir kişi eksikken olduğunu söyledi.

Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın iki farklı kısmının bulunduğunu belirterek, "İlki 11'e 11 oynanan kısım. Bu kısımda Fenerbahçe gole daha yakındı. İlk 45 dakikada kalesinde tehlike gören takım Trabzonspor'du. King ve Ferdi'nin bireysel olarak oyunlarıyla girdiğimiz pozisyon var. Kırmızı kart sonrası işler zorlaştı." dedi.

Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hakem konusunda Crespo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili bir şey diyemem. Ama Batshuayi ve Pedro'nun kolay kırmızı kartla atıldığını düşünüyorum. Şampiyonla Ligi'nde İsmail'in kırmızı kart gördüğü pozisyondan itibaren aramızda bunu konuştuk. Hala kontrol edemediğimiz durum. Bazen oyuncular duygusal kontrolü kaybediyor, bazen de hakemler de kolay kırmızı kart gösteriyor. Kırmızı kart daha kesin pozisyonlarda verilmeli. Liderliği kaybedeceğiz mi bilmiyorum ama en önemlisi sezon bitiminde lider olmak."

"11'e 11 oynanırken iyiydik"

''Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. 11'e 11 oynanırken iyiydik. Kırmızıdan sonra her şey değişti. Bu 3 maç üst üste gördüğümüz kırmızı kart. Bugüne kadar hep eksik kaldığımız maçlarda yenildik."

''Crespo'yu çıkaracaktık''

''Dengeyi yakalayamadık. 3 maç üst üste kırmızı kart gördük, toplamda 5. kırmızı kartımızı gördük. Bütün yenilgiler bire kişi eksikken oldu. 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandılar. Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada Batshuayi ve Crespo'yu çıkaracaktık.''

''Sorunu konuştuk ama devam ediyor''

''Kırmızı kart sorununu konuştuk ama devam ediyor. 1 kişi eksik olmak ölümcül oluyor ve her şey bizim için daha zor oluyor.''