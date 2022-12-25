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Rüşvetçi milletvekilinin hapishane menüsü yok artık dedirtti! Bir kuş sütü eksik...

Rüşvetçi milletvekilinin hapishane menüsü yok artık dedirtti! Bir kuş sütü eksik...

AVRUPA Parlamentosu Başkan Yardımcısıyken Katar'dan rüşvet alarak lobi faaliyetleri yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Yunan vekil Eva Kaili'nin cezaevinde de lüksünden taviz vermediği ortaya çıktı. İşte evinden bavullarla para çıkan Kaili'nin cezaevi menüsü...

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Avrupa’yı sarsan rüşvet skandalının başrolünde yer alan eski televizyoncu Yunan milletvekili Eva Kaili ile ilgili Yunan ve İtalyan medyasında dikkat çekici haberler geliyor.

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden Avrupa Parlamentosu’nun eski başkan yardımcısının Hıristiyan alemi için çok önemli bir gün olan Noel’i de parmaklıklar arkasında geçirdiği açıklandı.

Noel menüsünde yok yok!

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Kaili’nin Noel menüsünü de paylaştı. Kaili’ye verilen yemeklerin çok da sade olmadığı belirtildi. Kaili’ye başlangıç için kuşkonmaz çorbası verildiği belirtilirken, ana yemek olarak ise bezelye, havuç ve biber soslu hindi verildiği kayıtlara geçti.

Tatlı menüsünde yok yok

Tatlı olarak ise çikolatalı kek üzerine vanilyalı dondurma, krema ve sıcak eritilmiş çikolatanın servis edildiği kaydedildi.

Bir tek alkolü eksik kalmış!

Yunan medyasında yer alan haberde Noel menüsünde alkol olmadığı belirtilirken hapishane yönetiminin ise kadın mahkumların kantinden para karşılığında alışveriş yapmasına izin verdiği de belirtildi.

Serbest kalmak için bir şansı daha var

Dün babası ziyaretine gelen Kaili’nin serbest kalmasına hakim izin vermemişti. Fakat Kaili 29 gün içerisinde Belçika yasalarına göre tekrar karara itiraz edebilir.

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