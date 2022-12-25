Fransa'da 3 kişiyi öldürdü, gözaltı kararı kaldırıldı! Geçmişi ortaya çıktı: Meğer kılıçla...

FRANSA'da, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınındaki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırının 69 yaşındaki faili hakkında flaş bir gelişme yaşandı. "Sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı" yönündeki doktor önerisi sonrası gözaltı kararı kaldırıldı. Bir kliniğe sevk edilen o saldırgan 'ırkçı' olduğunu itiraf etti. 69 yaşındaki şahsın hapisten bu ay içinde çıktığı öğrenildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

"Gözaltı için elverişli değil"

Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı. Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

'Irkçı' olduğunu itiraf etti

William M. isimli saldırganın (69) ‘ırkçı’ olduğunu kabul ettiği belirtilirken 90 yaşındaki babası ise Fransız Haber Ajansı’na (AFP) açıklama yaptı.

Saldırganın babası: O bir çılgın ve deli

Baba açıklamalarında, “Dedikleri gibi sessiz biriydi. Gerçekten içine kapanıktı. Herkes gibi yaşamıyordu” dedi. Saldırganın evden ayrılırken hiçbir şey söylemediğini ifade eden baba, “O bir çılgın. O bir deli. Hiçbir şey söylemedi. Bunu tek başına planlamış olmalı” ifadelerini kullandı.

Saldırganın geçmişi de dikkat çekici: Meğer kılıçla...

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

Kimlikleri belirlendi: PKK'nın sözde kadın birliğinde görevli!

Terör örgütü PKK’nın Fransa’daki “yasal yüzlerinden” olan Fransa Kürt Demokratik Konseyi’nin (CDKF) de kullandığı Ahmet Kaya Kültür Merkezi ve yakınlarındaki saldırıda öldürülenlerin kimlikleri de belirlendi. Saldırıda, terör örgütü PKK’nın kadın birlikleri olan YPJ’nin önemli isimlerinden olan ve kadın kolları TJK-E üyesi Evin Goyi kod adlı Evin Emine Kara öldü. Kara, Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de çatışmalara katılmış bir isim. Fransa’ya geldikten sonra sığınma talep etti ancak talebi reddedildi. Hayatını kaybeden diğer iki isim ise Mir Perwez ve Abdurrahman Kızıl oldu.