Trabzonspor'un derbi sonrası Fenerbahçe'ye göndermeleri olay oldu! "Yolunu kaybedenler için..."
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde kazanan taraf ev sahibi oldu. Fırtına'nın 2-0'lık skorla 3 puanı aldığı maçın ardından Bordo- mavili takım sosyal medyadan ezeli rakibine arka arkaya göndermede bulundu. İşte sosyal medyada olay yaratan o göndermeler...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, dev derbiden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonu sosyal medyada ardı ardına paylaşımlar yapan Fırtına ekibi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte derbide yaşananlar ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye maç sonrası göndermeleri...
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 26'ye yükseltirken, rakibi Fenerbahçe 29 puanda kaldı.
12'nci dakikada orta sahadan ilerleyen İrfan Can, ceza sahasının solun doğru pasını verdi. Ceza sahası içinde topu karşılayan King'in kalenin sağına vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
61'inci dakikada topla ilerleyen Bakasetas'ın pasında topu ceza sahası içinde Gomez aldı. Sol çaprazdan sağ ayağıyla topu kaleye şut çeken Gomez'in vuruşunda top kaleci Altay'ın solundan geçerek filelere gitti: 1-0.