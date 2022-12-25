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ABD mahkemesinden dikkat çeken 'sakal' ve 'türban' kararı!

ABD mahkemesinden dikkat çeken 'sakal' ve 'türban' kararı!

ABD Federal Mahkemesi, ABD ordusunda görev yapan Sih askerlerin sakal bırakıp türban takmasının görevlerini yapmalarına engel olmayacağı yönünde karar verdi.

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Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, ABD Deniz Piyadeleri biriminde sakal bırakmalarına ve türban kullanmalarına izin verilmeyen üç Sih askerin şikayetini haklı buldu.

Mahkeme, Sih askerlerin, dini inançlarına bağlılıklarını ifade etmek için sakal bırakıp türban takabileceğini kaydederek, bunların görevlerini yapmalarına engel olmayacağı yönünde karar aldı.

Türbanlarını çıkarmaları istenmişti

Söz konusu üç Sih asker, ABD ordusunda Deniz Piyadeleri'ne katılmak için sınavları geçmiş ancak temel eğitim kampında kurallar gereği sakallarını kesip türbanlarını çıkarmaları istenince mahkemeye başvurmuştu.

Askeri yetkililer, davada, deniz piyadelerinin, ekip ruhu ve psikolojik dönüşümün bir parçası olarak aynı uygulamalara tabi olduğunu ve "bireyselliklerinden sıyrılması" gerektiğini savunmuştu.

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