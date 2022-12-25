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MSB, PKK'ya vurulan son darbeyi duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi

MSB, PKK'ya vurulan son darbeyi duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Suriye'de görev yapan Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya bölgede göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya vurulan son darbeyi kamuoyuyla paylaştı.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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