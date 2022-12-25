Dünya bunu konuşuyor: Kefene girip fotoğraf paylaştı! Borcu olan kadın herkesi şoke etti

Basına yansıyan haberlere göre Kuzey Sumatra eyaletinde yaşayan kadın, borcunu 20 Kasım'a kadar geri ödeyeceğine söz vermişti, ancak son tarih gelip çattığında parayı 6 Aralık'a kadar geri vereceğini söyleyerek uzatma istedi.