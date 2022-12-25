Akıllara durgunluk veren ölüm! İstanbul'da yaşandı kurşunların arasında kaldı

İSTANBUL Kağıthane’de silahlı saldırganlar, caddeyi savaş alanına çevirdi. Onlarca merminin sıkıldığı kavgada yoldan geçen 18 yaşındaki genç, sırtına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti.

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Gece saatlerinde caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Otomobille caddeye gelen bir grup, karşı tarafa silahla ateş etti. Yoldan geçerken sırtına isabet eden kurşunla Ramazan Aslan (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.