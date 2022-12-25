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Emekliler asgari ücret oranında zam istedi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emekliler asgari ücret oranında zam istedi!

 Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını belirterek, emekli aylıklarına asgari ücretteki artış oranında zam istedi.

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TÜED Genel Başkanı Ergün, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Yeni rakamla asgari ücrete ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,5 artış yapıldığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"Hükümetten bu oranlardaki bir artışı emekli aylıkları için de yapmasını istiyoruz. Emeklilerin buna çok ihtiyacı var. Çünkü bugün en düşük emekli aylığının asgari ücret karşısında küçüldüğü bir tablo ile karşı karşıyayız. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığının sürekli üzerinde oldu."

 2000'den sonra emekli olanlar için intibak talebi

Son artışla asgari ücretin 8 bin 506 liraya yükselmesine rağmen en düşük emekli aylığının 3 bin 500 lirada kaldığına dikkati çeken Ergün, "Emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılmalı, ardından da 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli." dedi.

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